Mercato - PSG : Le Qatar prépare un énorme coup de balai !

Publié le 11 mai 2021 à 13h30 par A.M.

Après une saison plus que mouvementée, le PSG devrait réaliser de nombreux changements au sein de l'effectif de Mauricio Pochettino. Mais cela devra passer par des ventes, indispensables pour compenser les pertes et recruter dans la foulée.

Cet été, le chantier s'annonce colossal pour Leonardo. En effet, le PSG a pu se rendre compte de ses principales failles en Ligue des Champions et les priorités de recrutement ont rapidement été identifiées. Ainsi, un latéral droit de haut niveau est attendu tout comme l'arrivée de renforts d'envergure dans l'entrejeu. Malgré tout, avant d'envisager le recrutement de joueurs, il faudra vendre. Et pour cause, bien que le parcours en Ligue des Champions devrait rapporter environ 110M€, cela ne sera pas suffisant pour complétement combler les pertes liées à la crise du Covid et l'absence de public dans les stades. En coulisse, Leonardo est déjà très actif. Après avoir bouclé les prolongations d'Angel Di Maria, Keylor Navas, Juan Bernat, Neymar, sans compter celle imminente de Julian Draxler, le directeur sportif du PSG est en discussions avec Kylian Mbappé. Mais en parallèle, c'est bien sur le terrain des ventes que Leonardo est attendu.

Plusieurs ventes sont déjà prévues