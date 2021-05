Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un énorme départ pour cet été !

Publié le 11 mai 2021 à 12h45 par A.M.

En grande difficulté cette saison, Mauro Icardi pourrait bien être vendu cet été. L'attaquant argentin serait bel et bien sur le marché. Le PSG lui cherchera une porte de sortie.

Comme de nombreux clubs européens, le PSG n'aura pas le choix cet été et devra vendre afin de compenser ses pertes. Dans cette optique, Leonardo n'aura pas le choix, il va falloir réussir de belles ventes. Plusieurs joueurs semblent déjà être poussés au départ à l'image d'Alessandro Florenzi qui ne sera pas retenu et devrait retourner à l'AS Roma, tandis que Thilo Kehrer, Ander Herrera ou encore Colin Dagba ne seront pas non plus conservés en cas de belle offre. Mais la plus grosse vente pourrait bien être celle de Mauro Icardi.

Icardi sur le marché ?