Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces précisions sur le choix fort de Leonardo avec Julian Draxler !

Publié le 10 mai 2021 à 1h15 par A.D.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Julian Draxler aurait trouvé un accord avec la direction du PSG pour prolonger de trois saisons. Le club de la capitale aurait décidé de renouveler son numéro 23 à cause de la crise liée au coronavirus. En effet, le PSG aurait préféré conserver Julian Draxler plutôt que de lâcher plusieurs millions d'euros pour une nouvelle recrue.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Julian Draxler devrait très prochainement prolonger. Selon les informations de L'Equipe , divulguées ce dimanche, l'international allemand aurait trouvé un accord avec sa direction pour étendre son bail de trois saisons. A en croire les indiscrétions de RMC Sport et du Parisien , Julian Draxler aurait accepté de baisser son salaire pour renouveler avec le PSG. De son côté, le club de la capitale aurait décidé d'offrir un nouveau contrat à son numéro 23 à cause du coronavirus.

La prolongation de Draxler provoquée par le coronavirus ?