Mercato - PSG : Le Qatar peut réaliser un énorme coup avec le départ de Pochettino !

Publié le 23 mars 2022 à 20h45 par B.C.

Alors qu’il lui reste encore une année de contrat, Mauricio Pochettino pourrait prendre la porte dès cet été, obligeant le PSG à débourser une somme XXL pour se séparer de l’entraîneur et son staff. Cependant, Manchester United pourrait rendre un énorme service au club de la capitale.

Déjà menacé en raison du visage affiché par son équipe, Mauricio Pochettino est plus que jamais sur le départ après l’élimination du PSG en Ligue des champions. Dès le mois de novembre, le10sport.com vous révélait que l’avenir de Pochettino s’inscrivait en pointillé dans la capitale, mais la tendance est désormais claire concernant l’Argentin, d’autant que le Qatar rêve de mettre la main sur Zinedine Zidane. Mais pour se séparer de Pochettino, le PSG devra débourser une somme colossale puisque L’Équipe annonçait dernièrement que la direction devrait verser 22M€ à Mauricio Pochettino et à son staff en cas de licenciement. Mais Manchester United pourrait tout relancer.

Le PSG pourrait économiser un joli pactole en cas d’arrivée de Pochettino à MU