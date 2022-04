Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut réaliser un coup inattendu !

Publié le 27 avril 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG, Thilo Kehrer pourrait rapporter une somme pour le moins inattendue même s’il ne lui reste plus qu’une année de contrat.

« J’ai entendu les rumeurs et le Bayern Munich est certainement l’un des plus grands clubs du monde et est solidement implanté dans le top du football européen. Mais je me concentre pleinement sur mes tâches sportives et je veux m’affirmer à Paris et mettre mes qualités à contribution », avait confié Thilo Kehrer (25 ans) en octobre dernier dans la presse allemande, affichant dont sa détermination à s’imposer avec le PSG. Et malgré sa bonne volonté, le défenseur reste un éternel remplaçant au sein du club de la capitale, qui va logiquement tenter de le vendre cet été à un an de la fin de son contrat…

Kehrer peut rapporter gros au PSG

Mais comme l’a révélé L’Equipe mardi dans ses colonnes, le PSG pourrait avoir une bonne surprise avec Thilo Kehrer puisque le quotidien sportif annonce que l’international allemand serait coté entre 20 et 30M€ sur le marché des transferts. Courtisé par des clubs anglais et allemands, Kehrer pourrait donc rapporter une somme assez inespérée au PSG.