Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar lâche une réponse fracassante sur ce projet

Publié le 7 novembre 2022 à 13h45

Amadou Diawara

Après avoir racheté le PSG, la famille royale du Qatar aimerait prendre possession de la Sampdoria. Alors que ce dossier traine en longueur, le « groupe » Al Thani aurait reçu un ultimatum de la part des hautes sphères du club génois. Une information balayée par la presse italienne.

En 2011, le PSG est entré dans une toute nouvelle dimension. En effet, QSI a pris possession du club de la capitale et Nasser Al-Khelaïfi est devenu le nouveau président parisien. Onze an plus tard, le Qatar voudrait s'offrir les services d'une nouvelle équipe : la Sampdoria.

Un ultimatum de la Sampdoria envers le clan Al Thani

En effet, Khalid Faleh Al Thani - membre de la famille royale et proche de l'émir du Qatar - aurait lancé les discussions avec la direction de la Sampdoria pour un rachat. Mais alors que les négociations trainent en longueur, les Italiens auraient lancé un ultimatum au « groupe » Al Thani.

Le clan Al Thani dément