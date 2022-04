Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit-il vraiment craindre un départ de Donnarumma ?

Publié le 1 avril 2022 à 20h30 par A.C.

Arrivé l’été dernier, Gianluigi Donnarumma regretterait déjà son choix et voudrait quitter le Paris Saint-Germain pour retrouver la Serie A. Cela semble toutefois impossible pour le moment...

C’était l’une des grandes recrues du dernier mercato estival, avec Leonardo qui a réussi l’exploit de le recruter sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Mais désormais, Gianluigi Donnarumma semble presque être devenu un problème pour le Paris Saint-Germain. La concurrence avec Keylor Navas lui aurait fait énormément de mal et son niveau s’en est ressenti, puisqu’il a commis des erreurs assez étonnantes pour un gardien de son niveau. Des erreurs qui ont d’ailleurs marqué des échecs retentissants avec le PSG en Ligue des Champions, mais également avec l’Italie dans les barrages pour le prochain Mondial. Suffisant pour tout remettre en question pour Donnarumma, qui à en croire La Gazzetta dello Sport regretterait d’avoir rejoint le Paris Saint-Germain l’été dernier et aurait la nostalgie de la Serie A.

Donnarumma voudrait revenir en Italie, mais...

Mais quel club pourrait l’accueillir ? Un retour à l’AC Milan est à exclure, puisque Gianluigi Donnarumma n’est pas vraiment parti en bons termes et les Rossoneri peuvent désormais compter sur Mike Maignan. Même chose pour l’Inter, qui a déjà trouvé le successeur de Samir Handanovic en la personne d’André Onana, qui arrivera à la fin de son contrat avec l’Ajax Amsterdam. Pour le Napoli, la Lazio, l’AS Roma ou même l’Atalanta ce dossier semble totalement inenvisageable et La Gazzetta dello Sport parle donc de la Juventus, seule option pour un retour en Italie de Donnarumma. Mais là encore, la voie est loin d’être libre. A en croire Calciomercato.com , du côté de Turin on ne souhaiterait pas du tout se séparer de Wojciech Szczęsny, dont le contrat court jusqu’en juin 2024.

La Juventus ne peut rien faire avant 2023