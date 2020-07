Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un plan XXL pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 30 juillet 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Désireux de prolonger au plus vite le contrat de Kylian Mbappé, les dirigeants qataris du PSG envisagent d’insérer une clause libératoire dans son futur bail.

Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé a d’ores et déjà annoncé qu’il ne quitterait pas le Parc des Princes cet été : « Je serai là quoiqu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même », a récemment indiqué l’attaquant français au micro de beINSPORTS . Toutefois, le Real Madrid aurait déjà prévu de revenir à la charge dès l’été prochain pour Mbappé, alors que ce dernier n’aura plus qu’une année de contrat avec le PSG. Et pour devancer cette offensive, le Qatar aurait déjà un plan en tête…

Une clause libératoire pour Mbappé ?

Comme l’a révélé le journaliste Abdellah Boulma mercredi, les hautes instances du PSG depuis Doha envisagent d’inclure une clause libératoire dans le futur contrat de Kylian Mbappé afin de parvenir à le prolonger tout lui offrant une potentielle porte de sortie au prix fort. Et même si cette pratique est interdite en France, une clause libératoire sous seing privé pourrait faire l’affaire et permettre au PSG de fixer l’avenir de Mbappé.