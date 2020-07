Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar préparerait un coup de tonnerre pour Mbappé !

Publié le 29 juillet 2020 à 13h15 par B.C.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé tarde avant de répondre aux sollicitations du PSG pour une prolongation. Afin d'accélérer les choses, l'état-major qatari préparerait ainsi un coup inattendu pour l'international français.

Pas de mauvaise surprise cet été, Kylian Mbappé restera bel et bien un joueur du PSG. Le natif de Bondy a en effet confirmé il y a quelques jours qu'il disputera une quatrième saison avec le club de la capitale. « Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Je serai là quoiqu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même », a-t-il récemment indiqué au micro de beIN SPORTS . Mais à plus long-terme, l'avenir du champion du monde tricolore paraît incertain. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'a encore rien décidé pour son avenir malgré les sollicitations de sa direction pour une prolongation. Un énorme danger pour le PSG puisque le Real Madrid surveille attentivement la situation de l'attaquant.

Le PSG prêt à placer une clause libératoire dans le contrat de Mbappé ?

Il y a quelques semaines, la presse espagnole expliquait alors que Kylian Mbappé pourrait accepter de prolonger si son nouveau contrat comprenait une clause libératoire lui permettant de quitter le PSG sans grande difficulté. Une information qui pouvait surprendre puisque ces clauses sont interdites par la LFP, mais à en croire le journaliste Abdellah Boulma, le PSG songerait sérieusement à cette possibilité. En effet, une clause libératoire sous seing privé serait envisagée par Doha afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son bail. Une issue pour le moins inattendue à ce dossier.