Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a tranché pour Tchouaméni !

Publié le 15 mai 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il fait partie des grandes révélations de l’année en Ligue 1, Aurélien Tchouaméni figure notamment sur les tablettes du PSG. Mais le montant réclamé par l’AS Monaco dans ce dossier serait jugé excessif du côté de Doha…

Du haut de ses 22 ans, Aurélien Tchouaméni devrait être l’une des grandes attractions du prochain mercato estival ! Le robuste milieu de terrain de l’AS Monaco a explosé ces derniers mois, au point de s’être installé en équipe de France et de voir sa cote grimper en flèche sur le marché des transferts : le Real Madrid, la Juventus Turin, Manchester United, Chelsea, Liverpool ou encore le PSG sont annoncés sur les rangs pour Tchouaméni, mais il semblerait que le club parisien ait finalement été refroidi.

Tchouaméni jugé trop cher par le PSG ?

En effet, comme l’a annoncé Le Parisien samedi, l’AS Monaco aurait fixé le prix de départ d’Aurélien Tchouaméni à hauteur de 80M€, un montant jugé beaucoup trop élevé de la part du PSG. Et le Qatar pourrait donc abandonner la piste menant à l’international français, alors que d’autres options telles que Paul Pogba, Sergej Milinkovic-Savic, Seko Fofana et Kephren Thuram sont également à l’étude au PSG.