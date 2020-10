Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a déjà parlé avec un entraîneur XXL !

Publié le 10 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, Thomas Tuchel semble bien parti pour prendre la porte dans les mois à venir. D’ailleurs, le Qatar songe à un certain Mauricio Pochettino, et cet intérêt serait réciproque…

Malgré la finale de Ligue des Champions disputée en août dernier et le carton plein national sur le plan des trophées, Thomas Tuchel ne semble avoir assuré son avenir sur le banc du PSG. L’entraîneur allemand n’a plus qu’une seule année de contrat dans la capitale, et sa relation avec Leonardo semble se détériorer de semaine en semaine. Mais qui pourrait alors venir succéder à Tuchel ? Les hautes instances du PSG au Qatar semblent avoir leur petite idée…

« Pochettino a déjà discuté avec le Qatar »