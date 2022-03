Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a bien un gros atout dans le clan Mbappé !

Publié le 1 mars 2022 à 21h10 par A.M.

Au sein de l'entourage de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, la mère de l'attaquant du PSG, semble faire partie des principaux partisans d'une prolongation à Paris.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé n'a visiblement toujours pas tranché pour son avenir. Le choix porte sur deux options : prolonger au PSG ou signer libre au Real Madrid. La seconde possibilité a longtemps semblé inévitable, mais le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, opposant le Real Madrid au PSG a retardé l'échéance. L'international français a assuré qu'il ne prendrait pas de décision avant l'issue de cette double confrontation. Cela offre donc une opportunité au Qatar pour s'immiscer dans la brèche et selon les informations du Parisien , Kylian Mbappé a ainsi reçu une offre pour prolonger au PSG qui se base sur un salaire annuel net de 50M€ assorti d'une prime à la signature avoisinant les 100M€.

La mère de Mbappé est réceptive à l'offre du PSG