Mercato - PSG : Le transfert de Messi est validé en Argentine !

Publié le 10 septembre 2021 à 22h45 par La rédaction

Le PSG a réalisé un énorme coup en recrutant Lionel Messi. Mais cela pourrait également être réciproque : le club parisien semble être l'équipe parfaite pour l'Argentin !

Après une vie au FC Barcelone, Lionel Messi a donc choisi de rejoindre le PSG. L’Argentin a choisi de signer pour deux ans et un contrat à hauteur de 25M€ des chiffres qui vous ont été dévoilés en exclusivité par le10sport.com. Messi va donc évoluer au sein d’une équipe de stars, aux côtés de Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos. Recruter la star mondiale aux six ballons d’or est une formidable opportunité pour le PSG.

Le PSG ? Un très bon choix