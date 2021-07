Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club d'Angel Di Maria est déjà connu !

Publié le 21 juillet 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, Angel Di Maria aimerait terminer sa carrière de joueur à Rosario Central, son club formateur, comme l'a confié récemment sa femme.

Arrivé au PSG en 2015, Angel Di Maria s’est vite imposé comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Malgré l’arrivée de Neymar et de Kylian Mbappé en 2017, l’international argentin est parvenu à conserver sa place de titulaire et à obtenir du temps de jeu sous les ordres d’Unai Emery, de Thomas Tuchel puis de Mauricio Pochettino. C’est donc assez logiquement qu’El Fideo a décidé de prolonger son bail avec le PSG, en mars dernier, jusqu’en 2022, plus une année en option. Après avoir signé son contrat, le joueur avait partagé sa joie. « Tout d'abord, je suis très heureux ! J'ai toujours dit que j'étais très heureux à Paris, et ma famille l’est aussi. Mes filles adorent Paris, leur école, leurs amis. Mon souhait était donc de continuer ici parce que je me sens très bien dans ce club, cette ville. Si j'ai renouvelé mon contrat, c'est aussi parce que le club est content de moi, et également, car l’entraîneur est heureux. J’espère avoir la chance de pouvoir rester dans l'histoire du club » avait déclaré Di Maria aux médias du club. Son aventure au PSG est encore loin d’être terminée, malgré un cambriolage survenu en avril dernier. Mais l’international argentin a déjà pensé à la suite de sa carrière et notamment sur l’identité du club où il aimerait prendre sa retraite.

« Di Maria veut prendre sa retraite à Rosario »