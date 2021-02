Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé va s’éterniser…

Publié le 28 février 2021 à 1h15 par Th.B.

Alors que Leonardo a incité Kylian Mbappé à prendre une décision assez rapidement pour son avenir au PSG ou ailleurs, le principal intéressé devrait attendre celle de Lionel Messi, leurs deux dossiers étant étroitement liés comme Duncan Castles l'a assuré.

Le PSG serait suspendu aux lèvres de Kylian Mbappé pour son avenir. C’est du moins le message que Leonardo a semblé faire passer à l’occasion de son interview à France Bleu Paris jeudi. En effet, le directeur sportif du PSG révélait sur les ondes de la radio qu’on approchait du moment de la décision et qu’il fallait que le champion de France puisse adopter une position claire concernant son attaquant. Néanmoins, la donne serait sensiblement différente en coulisse et particulièrement à cause de Lionel Messi.

Mbappé et Messi, destins liés