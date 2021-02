Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar… Mbappé aurait pris une décision fracassante !

Publié le 27 février 2021 à 21h45 par Th.B.

Kylian Mbappé pourrait prendre la décision de quitter le PSG à l’issue de la saison, et au sein de son entourage, on se préparerait à un départ d’après la presse anglaise.

Lors de son passage au micro de France Bleu , Leonardo a envoyé un message à Kylian Mbappé jeudi. En effet, le directeur sportif du PSG a expliqué que le club de la capitale arrivait au moment « où on doit prendre une position et une décision » . Un discours clair qui vise à faire savoir à l’attaquant du PSG qu’une décision devrait rapidement être prise pour son avenir, son contrat courant jusqu’en juin 2022. Le Real Madrid semblerait s’être mis en retrait, focalisant son attention sur le plus accessible Erling Braut Haaland. Néanmoins, un départ trotterait dans la tête de Mbappé.

Mbappé pas intéressé par un trio avec Messi et Neymar, un départ en préparation ?