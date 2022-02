Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Dybala entre dans le vif !

Publié le 11 février 2022 à 1h15 par A.C.

En fin de contrat à la Juventus, Paulo Dybala a attiré l’attention d’un grand nombre de clubs depuis le 1er janvier dernier, dont notamment le PSG.

Avec la fin du contrat de Kylian Mbappé qui approche à grands pas, le Paris Saint-Germain doit lui trouver un remplaçant. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’Erling Haaland et Robert Lewandowski sont les profils les plus appréciés, mais d’autres occasions pourraient se présenter. C’est le cas de Paulo Dybala, plusieurs fois lié au PSG et actuellement en fin de contrat avec la Juventus, dont il est pourtant le capitaine. A Turin on aimerait le garder, mais la récente arrivée de Dušan Vlahović pourrait rebattre les cartes.

La Juventus lance les grandes manœuvres pour Dybala