Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup de froid dans le feuilleton Dybala ?

Publié le 7 février 2022 à 23h15 par A.C.

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala fait partie des joueurs suivi de près par le Paris Saint-Germain, qui pourrait perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison.

Restera ? Ne restera pas ? L’avenir de Kylian Mbappé est la grande obsession des dirigeants du Paris Saint-Germain. Il faut dire que dans seulement quelques mois la star française sera libre de rejoindre le club de son choix, avec le Real Madrid qui est le grand favori. Interrogé sur son avenir au micro de Prime Video , Mbappé n’a toutefois souhaité rien dire sur son avenir. « Ma décision n’est pas prise » a assuré l’attaquant du PSG. « Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera ». En attendant, au sein du Paris Saint-Germain on se prépare au pire scénario, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’Erling Haaland est l’un des grands objectifs pour assurer la succession de Mbappé.

Dybala veut rester à la Juventus avec Vlahović