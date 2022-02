Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir mettre le paquet pour boucler ce dossier XXL !

Publié le 7 février 2022 à 19h45 par A.C.

En fin de contrat avec Chelsea, Antonio Rüdiger serait dans le viseur des plus grands clubs européens, avec notamment le PSG et le Real Madrid.

Ou jouera Antonio Rüdiger la saison prochaine ? Si une prolongation à Chelsea n'est pas du tout à exclure, en dépit du fait qu’il ne reste que quelques mois à son contrat, l’Allemand pourrait être au centre de toutes les attentions. La moitié de l’Europe garde un œil attentif sur la situation de Rüdiger et cela est notamment le cas du Paris Saint-Germain. L’année dernière déjà, le nom du défenseur de 28 ans avait circulé du côté du PSG et la fin de son contrat semble être l’occasion parfaite pour enfin frapper le coup décisif. Mais Leonardo n'est pas seul, puisque Rüdiger plairait également à la Juventus, au Bayern Munich ou encore au Real Madrid et au FC Barcelone.

Rüdiger veut plus de 13M€ par an !