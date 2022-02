Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces deux joueurs ne bougeront pas du placard…

Publié le 7 février 2022 à 21h45 par La rédaction

Devenus indésirables au Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa et Colin Dagba ne devraient plus jouer avec la tunique parisienne.

Pas préssentis pour être titulaires cette saison, Layvin Kurzawa et Colin Dagba se sont vus relégués au 3ème plan suite au mercato estival du PSG. Si Kurzawa se retrouve barré par Nuno Mendes et Juan Bernat, Dagba se retrouve dans la même situation, avec Achraf Hakimi et Thilo Kehrer devant lui. Pas épargnés par les pépins physiques, le constat est sans appel pour les deux joueurs, alors que Dagba a pu prendre part à 6 rencontres, Kurzawa n’a pas disputé la moindre minute cette saison, ne faisant que rarement apparition dans le groupe parisien.

Des portes de sorties ?

Face à cette situation, le PSG aimerait se débarrasser de ces deux joueurs. Alors que l’AS Saint-Etienne à tenté de se faire prêter Colin Dagba au mercato hivernal, celui-ci a refusé la proposition, préférant attendre la fin de saison afin de se questionner sur son avenir au sein du club. Pour Layvin Kurzawa, les pistes étaient plus nombreuses. Malgré les intérêts de West Ham, des Girondins de Bordeaux, de l’Ajax Amsterdam ou encore de Fenerbahçe, le salaire du latéral de 29 ans s'élevant à 500 000€ par mois pose problème. Alors que les deux joueurs sont sous contrat jusqu’en juin 2024, le club de la capitale va devoir trouver une solution pour se séparer de ses deux joueurs.