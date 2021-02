Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone y croit pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 février 2021 à 4h45 par T.M.

Si Kylian Mbappé fait rêver le Real Madrid, c’est également le cas du FC Barcelone. Candidat à la présidence, Toni Freixa a d’ailleurs fait une grande annonce concernant le buteur du PSG.

La semaine dernière, Kylian Mbappé a réalisé une véritable démonstration sur la pelouse du FC Barcelone. En l’absence de Neymar, l’attaquant du PSG était attendu et il a répondu en inscrivant un triplé. Une performance XXL qui a fait forcément grimper sa cote alors que son avenir est au centre de toutes les interrogations. Si le PSG cherche à prolonger Mbappé, un départ pourrait bien intervenir en fin de saison. Et alors que tous les regards se tournent vers le Real Madrid, voilà que le FC Barcelone pourrait également se positionner pour le prodige français.

« C’est possible »