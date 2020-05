Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone pourrait rendre un grand service à Leonardo…

Publié le 19 mai 2020 à 4h30 par T.M.

A l’instar du FC Barcelone, le PSG ferait aussi les yeux doux à la pépite de l’Ajax Amsterdam, Sergino Dest. Et Leonardo pourrait bien voir les Catalans lui laisser le champ libre.

A l’approche du mercato estival, Leonardo doit notamment s’occuper de la succession de Layvin Kurzawa et Thomas Meunier dans les couloirs de la défense du PSG. Les deux joueurs arrivant en fin de contrat, ils ne devraient pas être prolongés. Il faut donc trouver du sang neuf à ces postes, et pour ce qui est de l’arrière droit, les noms se multiplient. Dernièrement, il a d’ailleurs été question d’un intérêt du PSG pour Sergino Dest. A 19 ans, l’international américain est l’une des dernières révélations de l’Ajax Amsterdam. Et alors que le FC Barcelone lui faisait également les yeux doux, Dest verrait finalement les Catalans prendre une autre décision à son sujet.

Dest trop jeune ?