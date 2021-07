Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Cristiano Ronaldo bloqué par une autre star ?

Publié le 16 juillet 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que Cristiano Ronaldo aurait fait savoir à la Juventus qu’il honorera la dernière année de son contrat, le Portugais serait refroidi à l’idée de rejoindre le PSG en raison de l’avenir de Kylian Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin 2022 à la Juventus, Cristiano Ronaldo voit son avenir faire l’objet de nombreuses spéculations. En effet, mécontent des résultats obtenus par la Vieille Dame depuis son arrivée, il a été annoncé que le Portugais souhaitait s’en aller. Dans cette optique, le Paris Saint-Germain a été évoqué comme un possible point de chute pour lui, une tendance confirmée par La Gazzetta dello Sport dans son édition de ce vendredi. Seulement voilà, le quotidien transalpin explique que Cristiano Ronaldo aurait finalement communiqué à la Juventus qu’il restera. Et cela ne viendrait pas de nul part.

Cristiano Ronaldo ne veut pas dépendre de l’avenir de Kylian Mbappé