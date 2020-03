Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Pogba finalement à portée de main pour Leonardo ?

Publié le 5 mars 2020 à 6h00 par Th.B.

Rien ne laissait penser que le PSG pouvait rafler la mise dans l’opération Paul Pogba, mais la donne aurait changée, au vu des demandes financières de Manchester United pour l’indemnité de transfert.

Ces dernières semaines, Duncan Castles, journaliste pour The Times et The Daily Record , révélait un intérêt de Leonardo pour Paul Pogba. Cependant, la détermination de la Juventus dans cette opération ainsi le prix que réclamerait Manchester United, à savoir 175M€, seraient les deux principaux obstacles d’une arrivée de Pogba au PSG. Néanmoins, les Red Devils ne devraient pas fixer le prix de départ de Pogba à un montant aussi élevé.

Pogba finalement vendu pour un prix abordable ?