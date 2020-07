Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le digne successeur de Thiago Silva est déjà trouvé !

Publié le 26 juillet 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le départ de Thiago Silva cet été semble déjà acté au PSG, Thomas Tuchel devrait offrir de nouvelles responsabilités à Presnel Kimpembe la saison prochaine.

« C’est vrai que je ne voulais pas partir, mais la décision a été prise et je respecterai cette décision jusqu’à la fin », confiait dernièrement Thiago Silva, confirmant donc qu’il quitterait le PSG à l’issue de son contrat en septembre prochain, après la campagne de Ligue des Champions. L’international brésilien va donc laisser un grand vide derrière lui au sein du club parisien, et surtout, Thomas Tuchel va devoir assurer sa succession dans la charnière centrale du PSG aux côtés de Marquinhos.

Kimpembe devrait être l’élu

Et selon toute vraisemblance, le successeur tout désigné de Thiago Silva devrait être Presnel Kimpembe. Le titi parisien de 24 ans a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, preuve de la confiance que lui témoigne Thomas Tuchel. Et même si Kimpembe n’a pas toujours fait preuve de régularité avec son club formateur, il dispose d’un statut et de qualités lui permettant de pouvoir symboliser l’avenir du PSG.