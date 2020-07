Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ d’Edinson Cavani est regretté en interne

Publié le 30 juillet 2020 à 4h30 par T.M.

Après avoir laissé son empreinte dans l’histoire du PSG, Edinson Cavani est finalement parti par la petite porte, ne terminant même pas la Ligue des Champions avec le club de la capitale. Il n’empêche que dans le vestiaire parisien, le Matador est regretté.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani a laissé son empreinte du côté du Parc des Princes. En 7 saisons, le Matador a su se faire apprécier par tous les supporters, mais les derniers mois ont été plutôt compliqués pour lui. En effet, ayant vu Mauro Icardi lui passer devant, l’Uruguayen a plutôt pris place sur le banc de touche cette saison. Et que dire de son départ du PSG. En fin de contrat avec le club de la capitale, Cavani n’a même pas prolongé de quelques semaines pour jouer la fin de la Ligue des Champions avec le groupe de Thomas Tuchel. Et s’il est toujours à la recherche d’un nouveau club, l’ancien de Naples a vu Presnel Kimpembe afficher ses regrets concernant son départ.

« Le voir partir, ça me peine aussi »