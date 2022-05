Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre prend forme pour Neymar !

Publié le 22 mai 2022 à 19h15 par La rédaction

Malgré ses bonnes performances en fin de saison, Neymar pourrait ne pas être conservé par le Paris Saint-Germain, qui lui cherche un point de chute.

Neymar a vécu une saison en demi-teinte avec le PSG. En effet, le Brésilien ne s’est pas montré très en forme en début de saison, lui qui a également été absent durant plus de 2 mois en raison d’une blessure à la cheville. Toutefois, suite à l’élimination face au Real Madrid en Ligue des champions, l’ailier a montré un tout autre visage. Beaucoup plus prolifique, ce dernier a disputé 9 matchs, pour un total de 9 buts et 3 passes décisives. De belles performances qui pourraient laisser croire que le Paris Saint-Germain lui fera une nouvelle fois confiance pour la prochaine campagne. Cependant, son départ serait bel et bien étudié en interne.

Le PSG cherche un club pour Neymar

Le départ de Neymar durant le mercato estival ne serait pas impossible. En effet, selon les informations d’Abdellah Boulma, le Paris Saint-Germain travaille actuellement afin de trouver une porte de sortie à l’international brésilien, de quoi confirmer les précédentes révélations du Parisien . D’après le journaliste, le joueur de 30 ans souhaiterait toutefois rester au PSG, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2025.