Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé déjà acté ?

Publié le 20 janvier 2022 à 1h45 par La rédaction

Au cours de l’émission El Chiringuito, Pedro Bravo, agent présenté comme proche de Mino Raiola, a affirmé que Kylian Mbappe ne prolongerait pas à Paris. Analyse.

Sur le plateau de l’émission El Chiringuito , Pedro Bravo, un agent présenté comme proche de Mino Raiola, a affirmé au sujet de l’avenir de Kylian Mbappe : « Si Kylian Mbappé avait souhaité prolongé son contrat au PSG, il l’aurait déjà fait depuis bien longtemps. » Que faut-il en penser ?

Tant qu’il n’a pas signé à Madrid…

En l’état, l’agent dit vrai. Le fait que Kylian Mbappe n’ait pas déjà prolongé à Paris, indique qu’il n’en a pas l’intention. En revanche, cela ne signifie pas qu’il ne peut pas évoluer dans sa réflexion à court terme et considérer que si le PSG l’installe comme leader de son projet, devant Messi, Sergio Ramos et Neymar, avec à la clé le plus gros salaire du club, une prolongation de courte durée mérite réflexion. Si le PSG élimine le Real Madrid avec la manière, cette réflexion pourrait d’ailleurs se poser beaucoup plus clairement… La marge de manœuvre de Paris est donc faible, mais elle n’est pas nulle. Tant que Mbappe n’a pas officiellement signé au Real.