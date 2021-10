Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le décision retentissante de cet indésirable de Pochettino !

Publié le 15 octobre 2021 à 7h15 par A.D.

Alors que Gianluigi Donnarumma a rejoint les rangs du PSG cet été, Leonardo aurait souhaité se débarrasser de Sergio Rico. Toutefois, le gardien espagnol n'aurait pas accepté de partir.

Libre de tout contrat avec le Milan AC le 1er juillet, Gianluigi Donnarumma s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Ce qui a créé un énorme embouteillage dans l'effectif de Mauricio Pochettino. En effet, le technicien du PSG avait cinq gardiens à disposition avant la fermeture du marché estival, à savoir Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas, Alphonse Areola, Sergio Rico et Alexandre Letellier. Alors que le PSG n'a besoin que de trois portiers pour la saison, Leonardo aurait fait tout son possible pour trouver un nouveau point de chute à Alphonse Areola et Sergio Rico. Et si le Français a pu rejoindre West Ham en prêt, l'ancien du FC Séville est finalement resté au PSG.

Sergio Rico n'aurait pas accepté de quitter le PSG