Mercato - OM : Longoria a un objectif clair pour l’été prochain !

Publié le 15 octobre 2021 à 4h45 par A.M.

En difficulté du côté de Cagliari, Kevin Strootman pourrait prochainement revenir à l'OM. Mais Pablo Longoria va s'activer pour éviter que cela se produise.

Il y a quelques jours, Kevin Strootman, prêté à Cagliari, se prononçait sur sa situation délicate. « Je sais que je dois donner plus. J'ai eu quelques problèmes à une cuisse après un coup, mais, maintenant, je suis bien et je travaille fort. Avant, c'était un peu difficile de travailler avec les matches rapprochés, mais, maintenant, il y a plus de temps pour pouvoir faire mieux », confiait-il. Cela jette un froid sur l'avenir du Néerlandais qui dispose d'une seconde saison en option en prêt, mais si Cagliari descend en Serie B, cela ne risque pas de se produire.

Strootman, l'objectif de Longoria