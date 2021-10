Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vezirian se fait interpeller pour la vente de l’OM !

Publié le 15 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Thibaud Vézirian continue d'affirmer que l'OM sera prochainement vendu, il se fait sérieusement reprendre de volée.

Depuis plusieurs mois, Thibaud Vézirian se montre très actif au sujet de la vente de l'OM. En février, il annonçait même que tout était bouclé et que Frank McCourt avait accepté de vendre le club à la holding d'Al-Walid bin Talal. Pourtant, huit mois plus tard rien n'a été officialisé, et c'est même Newcastle qui a été racheté par le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite. Mais cela ne change rien aux yeux de Thibaud Vézirian. « Du coup l’OM c’est mort ? Non. Il n’y a aucun rapport entre l’OM et Newcastle. Restez tranquilles », assurait-il sur sa chaîne YouTube . Un comportement qui agace Sasha Beckermann, journaliste du Figaro .

«La fuite en avant est insupportable»