Mercato - PSG : Le danger se rapproche pour Leonardo dans le dossier Camavinga !

Publié le 29 juin 2021 à 17h45 par La rédaction

Très actif sur le marché des transferts, le PSG suivrait de près le dossier Eduardo Camavinga. Encore sous contrat une année à Rennes, le milieu de terrain susciterait également l'intérêt de Manchester United.

Leonardo est sur tous les fronts cet été. Le PSG devrait prochainement enregistrer l'arrivée d'Achraf Hakimi en défense, ainsi que la signature libre de Gianluigi Donnarumma au poste de gardien de but. Au milieu de terrain, les parisiens ont déjà recruté gratuitement Georginio Wijnaldum. Malgré la venue du Néerlandais, le Paris Saint-Germain ne compterait pas s'arrêter là et s'intéresserait à Eduardo Camavinga. Sous contrat jusqu’en juin 2022 à Rennes, le Français n'a toujours pas prolongé en dépit d'une offre importante des dirigeants bretons, comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com. Pour autant, le PSG ne serait pas seul sur le joueur de 18 ans puisque Manchester United étudierait le dossier de près.

«Manchester United s'intéresse à Camavinga»