Mercato - PSG : Tuchel veut faire capoter une grosse opération de Leonardo !

Publié le 29 juin 2021 à 16h45 par Th.B.

Alors que le PSG suivrait avec attention l’évolution de la situation de Raphaël Varane au Real Madrid, Chelsea viendrait pimenter cette opération en allant à la pêche aux renseignements.

Et si c’était Raphaël Varane se dirigeait vers la sortie ? Sous contrat jusqu’à’en juin 2022 avec le Real Madrid, le champion du monde tricolore n’a toujours pas prolongé comme son président Florentino Pérez l’a récemment fait savoir au micro d ’El Transistor. « Nous n’avons pas parlé avec lui. Les arrivées et les prolongations se feront après l’Euro. Nous n’avons pas reçu d’offre pour lui. S’il veut partir, il le dira, s’il veut rester, il le dira. ». Cependant, la presse espagnole, via El Chiringuito , assure qu’un départ de Varane serait dans les tuyaux. Pour le PSG ? Bien que Leonardo semble cultiver le désir de recruter un défenseur central pour enfin pallier le départ de Thiago Silva, le directeur sportif du PSG pourrait voir Manchester United lui chiper Raphaël Varane puisqu’un accord total entre les Red Devils et le Real Madrid aurait été convenu pour son transfert selon le journaliste Pipi Estrada.

Chelsea viendrait aux renseignements pour Varane !