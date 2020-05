Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de gueule du clan Mbappe !

Publié le 12 mai 2020 à 4h15 par La rédaction

Il y a quelques jours, le média espagnol relayait des propos tenus en coulisse par Delphine Verheyden, l'avocate de Kylian Mbappé, qui parlait de « prison dorée » en évoquant le PSG. Mais elle a tenu à démentir.

Sujet principal de la presse espagnole, Kylian Mbappé faisait récemment l'objet d'un large article de ABC. Dans celui-ci, on pouvait notamment lire que le Real Madrid souhaitait utiliser la même stratégie qu'avec Eden Hazard afin de recruter l'attaquant du PSG, à savoir attendre qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat à Paris pour passer à l'action. Florentino Pérez doit même s'engager personnellement dans ce dossier en contactant son homologue francilien, Nasser Al-Khelaïfi. Un plan qui a porté ses fruits par le passé, le président du Real Madrid n'ayant pas hésité à s'impliquer pour attirer Luka Modric ou encore Gareth Bale et donc Eden Hazard.

L'avocate de Mbappé dément pour la « prison dorée »