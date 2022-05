Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé prend ses précautions…

Publié le 3 mai 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

En attendant de savoir quelle sera la décision finale de Kylian Mbappé, partagé entre une prolongation in-extremis avec le PSG et un départ libre vers le Real Madrid, son entourage entend faire très attention à la manière dont il annoncera le verdict.

C’est un fait, l’avenir très incertain de Kylian Mbappé au PSG ne cesse de faire couler beaucoup d’encre étant donné qu’il arrive en fin de contrat et qu’il semble promis à un départ libre pour le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Mbappé et son entourage sont de plus en plus sensibles aux arguments avancés par le PSG pour une prolongation de contrat, et même s’il venait à claquer la porte du Parc des Princes, l’attaquant français compte bien agir correctement.

Mbappé et son entourage vont faire attention à l’annonce

Comme l’a indiqué Le Parisien lundi dans ses colonnes, Kylian Mbappé et ses proches sont en réflexion sur la manière dont ils vont rendre public leur décision finale pour cet été. Le joueur du PSG, très soucieux de son image, aurait conscience que la forme comptera au moment d’annoncer son verdict, et ce peu importe son choix.