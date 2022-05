Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris une première décision pour son avenir !

Publié le 2 mai 2022 à 8h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Partagé entre la possibilité de rallier le Real Madrid cet été et celle de prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est en pleine réflexion en coulisses. Mais l’attaquant français et son entourage ont déjà décidé de faire attention sur la manière d’annoncer leur décision finale pour éviter les polémiques.

Ça s’agit beaucoup autour de Kylian Mbappé ! La communication sur un sujet aussi épineux que l’avenir de la star du PSG doit être maitrisée à la perfection, et Mauricio Pochettino l’a appris à ses dépens la semaine passée. Interrogé en conférence de presse sur son avenir et celui de Mbappé, il avait d’abord assuré que les deux resteraient « à 100% » au PSG, avant de finalement revoir ses propos vendredi après le match contre Strasbourg au micro de Prime Video : « Si j’ai dit que Mbappé et moi-même serons Parisiens la saison prochaine ? Non, ça ce n’est pas vrai. Le problème c’est que nous devons écouter la question et la réponse correctement. Et ne pas chercher les gros titres et mal comprendre mon message. C’est pas le message que j’ai donné. La question était : quel est le pourcentage auquel vous pensez que vous serez là aujourd’hui pour la saison prochaine ? Aujourd’hui, c’est à 100%, Kylian et moi-même, mais pas pour la prochaine saison », avait rétorqué l’entraîneur du PSG, après que la presse mondiale se soit emballée sur sa réponse initiale. Et cet épisode a sonné comme une piqûre de rappel pour Mbappé et son entourage…

Le clan Mbappé va bien réfléchir pour l’annonce