Mercato - Barcelone : Une énorme plane menace plane au-dessus de Memphis Depay !

Publié le 3 mai 2022 à 0h00 par Pierrick Levallet

Arrivé au FC Barcelone l'été dernier, Memphis Depay ne s'est pas vraiment imposé au sein du club catalan depuis l'arrivée de Xavi. D'ailleurs, le Néerlandais pourrait être poussé vers la sortie en cas d'arrivée de Robert Lewandowski cet été.

L’été dernier, Memphis Depay avait décidé de rejoindre le FC Barcelone après avoir vu son contrat avec l’OL arriver à son terme. Le Néerlandais avait d’ailleurs fait de gros efforts, notamment sur le plan financier, pour retrouver Ronald Koeman en Catalogne. Mais sa première saison sous les couleurs blaugrana s’avère assez délicate. Memphis Depay ne répond pas vraiment aux attentes. Pire encore, il n’entrerait pas dans les plans de Xavi pour son onze de départ. De ce fait, le joueur de 28 ans est lié à un départ dès cet été. De son côté, le FC Barcelone chercherait à s’attacher les services d’une nouvelle star et lorgnerait grandement sur Robert Lewandowski. D’ailleurs, le Polonais pourrait avoir une influence importante sur la suite de l’aventure de Memphis Depay au Barça .

Une arrivée de Lewandowski pourrait rendre un avenir compliqué à Depay au Barça1