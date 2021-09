Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le changement de cap se précise sur Pogba…

Publié le 15 septembre 2021 à 23h20 par La rédaction

Mathias Pogba, le frère de Paul, s’est exprimé sur la situation de ce dernier à Manchester United. Décryptage.

Interrogé dans les médias espagnols, Mathias Pogba, le frère de Paul, est revenu sur la situation du milieu de terrain de Manchester United, en fin de contrat avec les Red Devils, un temps proche du PSG, et annoncé depuis peu en route vers une prolongation par les médias britanniques : « Je ne peux pas vous aider. Aujourd’hui, il se sent très bien où il se trouve et nous verrons quand ce sera le moment. C’est tout ce que je peux vous dire maintenant. S’il se sent mieux qu’avant ? Non, chaque saison fait son temps. Maintenant, cette saison, il est très bien. Il y a beaucoup de bla bla bla, mais il est où ? « Changer d’équipe ? La décision lui revient. S’il a décidé ? Non. Il est très professionnel et se concentre sur le jeu ». Comment décrypter les propos du frère Pogba ?

La porte apparaît ouverte pour MU…

Entre les lignes, les phrases de Mathias Pogba ouvrent la porte à la possibilité d’une prolongation à Manchester United. Là où il y a quelques mois, le frère du joueur ne laissait aucun doute sur les intentions de Paul de tenter une expérience ailleurs, indiquant qu’il souhaitait quitter MU, il est loin d’être aussi catégorique aujourd’hui, laissant ouvertes toutes les options, et donc y compris celle de prolonger à Manchester…