Mercato - PSG : Le Barça prêt à faire un énorme effort pour Pjanic ?

Publié le 19 juin 2021 à 0h45 par A.C.

Arrivé il y a seulement un an, Miralem Pjanic pourrait déjà quitter le FC Barcelone.

Ces dernières années, on ne peut pas vraiment dire que le FC Barcelone ait tapé juste sur le mercato. Miralem Pjnaic semble être le dernier d’une longue lignée de recrutements infructueux, comme d’ailleurs l’est celui de Philippe Coutinho. Le Bosnien n’a que très peu joué cette saison sous les ordres de Ronald Koeman et récemment, il a clairement ouvert la porte à un possible départ. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain est une option pour Pjanic, tout comme Chelsea. En Italie, on assure toutefois que le milieu de terrain pourrait retrouver son ancien club de la Juventus.

Le Barça prêt à prendre ne charge une partie du salaire de Pjanic