Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça déroule le tapis rouge à Lionel Messi

Publié le 9 octobre 2022 à 21h30

Thomas Bourseau

Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin prochain, Lionel Messi fait beaucoup parler de lui sur le marché des transferts alors qu’il est notamment question d’un retour au FC Barcelone. Le président Joan Laporta inclut Messi des ses plans.

En attestent ses 8 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues avec le PSG cette saison, Lionel Messi est de retour à son meilleur niveau. Et ce n’est pas le principal intéressé qui affirmera le contraire. Lors de la dernière trêve internationale fin septembre, le capitaine de l’ Albiceleste faisait passer le message suivant sur sa forme retrouvée au PSG. « Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l'aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser ».

Messi inclut dans le projet de Laporta pour le Barça

Le retour en forme de Lionel Messi n’a certainement pas échappé au FC Barcelone. Joan Laporta avait révélé lors du dernier mercato estival qu’il comptait boucler la grosse opération du retour de Messi au Camp Nou pour qu’il y passe les dernières années de sa carrière.

Mercato : Envoyé au PSG pour succéder à Messi, Cristiano Ronaldo a pris sa décision https://t.co/A9AGaagoEH pic.twitter.com/RhzEGtrkyU — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

Le Barça persiste et signe pour Messi

D’ailleurs, ce dimanche, Joan Laporta a fait savoir que les plans de rénovation du Camp Nou prévus pour la saison prochaine n’allaient pas être chamboulés par le retour ou non de Lionel Messi. « La période où nous serons à Montjuïc sera la saison 2023-24. Quant à savoir si les travaux seront retardés si Leo Messi arrive, ce n'est pas une question que nous avons envisagée car nous pensons que les travaux ne peuvent pas être retardés davantage. C'est une nécessité pour nous d'avoir un grand stade ». De quoi confirmer l’intérêt concret du FC Barcelone pour le numéro 30 du PSG où son contrat arrivera à expiration en juin prochain bien qu’une option pour une année y figure.

Messi plus proche de continuer au PSG qu’un départ ?