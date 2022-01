Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’aveu du Barça dans le dossier Haaland…

Publié le 19 janvier 2022 à 23h20 par La rédaction

Les dernières révélations du média catalan Sport autour du dossier Haaland, raisonne comme un aveu de la part du FC Barcelone. Analyse.

Selon les dernières informations du quotidien sportif catalan Sport , le FC Barcelone aurait décidé d’ouvrir des pistes en plan B derrière Erling Haaland pour le poste d’avant-centre, les dirigeants catalans ayant la volonté de se préparer à toutes les éventualités dans ce dossier. Que faut-il en penser '

Si Barcelone cherche déjà un plan B…

Tout cela entre en fait dans l’absolue logique des choses, et apparaît même tout à fait incontournable tant il est évident que le club blaugrana ne sera pas en mesure de lutter pour Erling Haaland, que ce soit sportivement ou financièrement. Le fait que le Barça regarde dès à présent pour un plan B confirme qu’il ne se fait aucune illusion sur ses chances d’avoir Haaland et que l’opération autour du Norvégien relève plus de la communication que d’autre chose.