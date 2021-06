Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’une star du projet QSI totalement relancé ?

Publié le 13 juin 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ du PSG cet été, Mauro Icardi aurait effectivement la cote en Serie A. Mais aucun contact sérieux n’aurait été amorcé en dépit des spéculations à son sujet…

Le 28 mai dernier, Mauro Icardi a poussé un énorme coup de gueule sur les réseaux sociaux pour répondre aux informations faisant état de son envie de quitter le PSG cet été : « Il y a beaucoup de fausses nouvelles à mon sujet. C'est totalement faux. Je reste au PSG, j'ai un contrat à long terme et mon avenir est au Paris-Saint Germain, j'adore le club et la ville », a fermement indiqué le buteur argentin. Et alors que les rumeurs se multiplient à son sujet, Icardi pourrait finalement bel et bien rester au PSG.

Pas de contact concret pour Icardi ?

Comme l’a annoncé le journaliste Fabrizio Romano samedi, il n’y aurait pas la moindre négociation entre Mauro Icardi et ses différents prétendants annoncés, que sont la Juventus, l’AC Milan et l’AS Roma. Le buteur argentin du PSG serait effectivement un profil apprécié en Italie, mais il n’existe à ce jour aucune discussion concrète pour son transfert. Tout semble donc relancé pour Icardi…