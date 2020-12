Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Mbappé totalement relancé par un départ de Zidane ?

Publié le 2 décembre 2020 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 2 décembre 2020 à 20h38

Annoncé comme la priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé est très apprécié par Zinedine Zidane. Un sentiment partagé par l’attaquant du PSG, mais ce dernier ne fermerait pas la porte à une arrivée chez les Merengue en cas de départ du tacticien français comme le révélait il y a quelques semaines la presse espagnole.

Malgré la crise sanitaire, Kylian Mbappé n’a pas fini de faire parler de lui. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l’attaquant tricolore tarde à répondre aux sollicitations de sa direction pour prolonger son bail, de quoi arranger les affaires du Real Madrid. Florentino Pérez veut en effet mettre la main sur lui depuis son adolescence et espère enfin parvenir à ses fins dans les prochains mois. Il faut dire que les Merengue partent avec un gros avantage sur les autres clubs puisque Kylian Mbappé n’a jamais caché son souhait de porter un jour la mythique tunique blanche de la Casa Blanca . De plus, Zinedine Zidane est l’une des idoles de l’attaquant tricolore, mais la situation que traverse actuellement le Real Madrid pourrait changer la donne. Avec une nouvelle défaite face au Shakhtar Donetsk (2-0) ce mardi, le club de la capitale espagnole pourrait sortir dès la phase de poules de la Ligue des champions si l’équipe de Zinedine Zidane ne l’emportait pas contre le Borussia Monchengladbach mercredi prochain. Une rencontre aux allures de finale pour le Real Madrid, mais également pour le tacticien français. La presse espagnole indique en effet que Zinedine Zidane pourrait quitter son poste en cas d’élimination. Une question se pose alors : Un départ du Ballon d’Or pourrait-il bouleverser le dossier Kylian Mbappé ?

Sans Zidane, le Real Madrid pourrait encore rêver de Mbappé

Il y a quelques semaines, AS répondait à la question. En effet, durant le mois d’octobre, Zinedine Zidane voyait déjà son avenir s’inscrire en pointillé après le mauvais début de saison des Madrilènes, et selon les informations divulguées par le quotidien espagnol, un départ précipité de l’entraîneur français ne changerait pas forcément la donne pour l’avenir de Kylian Mbappé. Des sources proches de l’attaquant du PSG avaient confié à AS que le Bondynois ne liait pas son avenir à Zinedine Zidane malgré son admiration pour lui. Ainsi, Florentino Pérez pourrait décider de se séparer de son entraîneur sans crainte de voir Kylian Mbappé lui échapper. En attendant, Zinedine Zidane n’a pas l’intention de baisser les bras comme il l’a expliqué ce mardi soir en conférence de presse : « Je ne démissionne pas. Nous avons eu des moments difficiles. C'est une mauvaise série en terme de résultats. C'est la réalité, mais nous devons continuer. »

