Mercato - PSG : L'arrivée de Mbappé déjà bouclée par le Real Madrid ? La réponse

Publié le 9 janvier 2022 à 8h45 par D.M.

La presse espagnole évoque, depuis plusieurs mois, un accord entre le Real Madrid et le Kylian Mbappé. Mais pour l'heure, le joueur n'aurait pas encore donné sa réponse au club merengue.

« Il viendra. Je ne peux pas l'imaginer autrement. Le club espagnol a planifié la prochaine saison avec lui. Il va venir, sinon il aurait déjà signé. Si Mbappé voulait vraiment renouveler parce qu'ils lui donnent beaucoup d'argent - ce qui est le cas - il aurait déjà signé . » Journaliste pour As , Tomas Roncero a récemment annoncé l’arrivée prochaine de Kylian Mbappé au Real Madrid. Un avis partagé par plusieurs de ses confrères espagnols. ABC a annoncé que le club espagnol a déjà tout prévu et préparé un contrat de six ans. D’autres médias comme OK Diario ont révélé un accord entre le clan Mbappé et le Real Madrid.

Aucune négociation concrète entre le Real Madrid et Mbappé