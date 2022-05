Mercato - PSG : Laporta ouvre la porte au retour de Neymar au Barça ?

Foot - Mercato - PSG

Le président Laporta a répondu sur l’hypothèse d’un retour de Neymar à Barcelone. Décryptage.

Interrogé sur la possibilité d’un retour de Neymar à Barcelone, alors que le PSG cherche une solution pour le Brésilien sur le marché, le président du Barça Joan Laporta a répondu à l’occasion d’une interview à L’Esportiu : « Qui n'aime pas Neymar ? C'est un joueur exceptionnel. Il a un contrat avec le PSG, il lui reste quatre ou cinq ans. Nous ne sommes pas en mesure d'acheter ce qu'il en coûterait pour transférer ces joueurs. Ce serait irrationnel. Si ce sont des joueurs libres et dans le marché, alors ils sont d'une qualité exceptionnelle et on les a déjà appréciés au Barça. Il appartiendrait alors à l'entraîneur de se demander s'il peut ou non s'intégrer dans le nouveau projet du Barça ».

A première vue relativement classique, cette réponse livre en fait un réel message. En effet, entre les lignes, Laporta indique à Neymar le chemin pour un retour au Barça : en négociant dans un premier temps sa liberté avec Paris, sachant que le club parisien veut le faire partir, puis en acceptant ensuite un salaire revu à la baisse à Barcelone, sachant que cette baisse serait compensée par l’indemnité de départ qu’il aurait touchée à Paris. Entre les lignes, Laporta a indiqué à la star brésilienne la marche à suivre.

Would you consider the return of Neymar or Messi'Laporta: "Only if they came on free transfers. The truth is that we're in no position to make big money moves for these players. They have the ability, but it would make no sense." pic.twitter.com/VBTdjaWUjF