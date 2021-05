Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce forte de Rabiot sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 30 mai 2021 à 18h45 par A.C.

Adrien Rabiot, ancien du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de l’avenir de son coéquipier Cristiano Ronaldo.

Que va faire Cristiano Ronaldo cet été ? La question est sur toutes les lèvres en Italie. Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, le Portugais aurait des envies d’ailleurs, mais peu de club peuvent s’offrir ses services. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, qui pourrait perdre Kylian Mbappé lors de ce mercato estival. Le PSG ne serait toutefois pas le seul club sur le coup, puisque Cristiano Ronaldo est notamment lié à un retour à Manchester United, notamment dans le cadre d’un échange avec Paul Pogba.

« Ça me fait doucement rire quand j’entends que la Juve jouerait mieux sans lui »