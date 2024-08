Mercato - PSG : La vérité éclate pour ce buteur à 60M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça fait maintenant de longues semaines que le feuilleton Victor Osimhen fait parler du côté du PSG. Suite au départ de Kylian Mbappé, le joueur Naples était annoncé comme le possible remplaçant du Français. Avec la blessure de Gonçalo Ramos, le Nigérian pourrait également faire le plus grand bien au PSG en attaque. Un transfert se concrétisera-t-il alors dans cette dernière ligne droite du mercato ? Ce mardi, ça part dans tous les sens à propos d’Osimhen.

Plus que quelques jours avant la clôture du marché des transferts. C’est le 30 août prochain au soir que le mercato refermera ses portes et d’ici là, ça pourrait encore bouger au PSG. Alors qu’on s’attend à des départs, la question est de savoir si le club de la capitale fera venir du sang neuf pour Luis Enrique. Le poste de buteur est notamment au centre de l’attention. En effet, Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, n’a toujours pas été remplacé, tandis que Gonçalo Ramos, blessé à la cheville, sera absent pour 3 mois. Et si la solution se nommait Victor Osimhen ? Cela fait maintenant un moment que le buteur de Naples est annoncé dans le viseur du PSG et en cette fni de mercato, le feuilleton fait encore grand bruit.

Mercato - PSG : Un transfert chaud relancé pour 1M€ ? https://t.co/DAwo1aruWX pic.twitter.com/TlOxENr9PT — le10sport (@le10sport) August 27, 2024

Une proposition de 60M€ ?

Quid alors d’un transfert de Victor Osimhen au PSG ? Ce mardi, Gianluca Di Marzio a assuré que le club de la capitale n’avait pas encore tiré un trait sur le buteur de Naples et qu’une offre se préparait pour tenter de le recruter dans ces derniers jours du mercato. Il a alors été question d’une proposition de 50-60M€ pour Osimhen. Le fait est que dans la foulée, cela a été démenti. Fabrizio Romano a notamment assuré que le PSG n’était pas sur les traces du Nigérian.

Chelsea plutôt que le PSG pour Osimhen ?

De son côté, Sacha Tavolieri a appuyé cette version en ce qui concerne Victor Osimhen et le PSG. En effet, sur X, le journaliste a assuré : « Victor Osimhen n’est pas dans les plans du PSG ». Par la suite, Sacha Tavolieri a également annoncé qu’il faudrait plutôt regarder du côté de Chelsea pour l’avenir d’Osimhen : « Sa destination privilégiée ainsi que le club le plus à même de l’accueillir est et reste Chelsea ».