Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Julian Draxler...

Publié le 15 mai 2020 à 1h15 par T.M.

Alors que le PSG chercherait actuellement à se séparer de Julian Draxler, l’Allemand ne serait pas forcément pressé de partir.

Le mercato estival approche à grands pas et les dossiers à gérer sont nombreux sur le bureau de Leonardo. Le directeur sportif du PSG doit tout prévoir pour la saison prochaine, que ce soit les prolongations, les arrivées et les départs. Et sur la liste des transferts, on retrouverait notamment le nom de Julian Draxler. Pas vraiment dans les plans de Thomas Tuchel, le milieu allemand n’a d’ailleurs plus qu’un an de contrat. C’est donc maintenant ou jamais si le PSG veut tirer quelque chose du départ de Draxler. Toutefois, comme le faisait dernièrement savoir Footmercato , l’ancien de Schalke 04 n’est pas vraiment enclin à partir, se sentant bien à Paris.

Draxler veut tout contrôler