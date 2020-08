Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour cette piste défensive de Leonardo !

Publié le 12 août 2020 à 0h15 par La rédaction

Alors que le PSG a manifesté son intérêt pour Sergio Reguilon indésirable au Real Madrid, un autre club aurait passé la seconde pour le latéral gauche espagnol.

Actuellement en lice pour la Ligue des Champions, le PSG ne chôme pas dans ce mercato. Leonardo, le directeur sportif parisien, serait à la recherche d’un nouveau latéral gauche malgré la récente prolongation de Layvin Kurzawa et multiplierait les pistes à ce poste. Comme révélé en exclusivité, la piste Lucas Hernandez semble s’éloigner car le Français a décidé de continuer son aventure avec le Bayern Munich tout comme celle de son frère Théo Hernandez du Milan AC. Des échecs qui obligent le PSG à creuser d’autres pistes comme celles menant à Sergio Reguillon. L’Espagnol ne serait pas dans les plans de Zinedine Zidane et chercherait un nouveau point de chute. Toutefois, Naples serait aussi sur le coup et aurait même passé la seconde dans le dossier.

Naples aurait pris des renseignements pour Reguilon