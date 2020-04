Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La star qu’il faut pour oublier Kylian Mbappé !

Publié le 13 avril 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Kylian Mbappé étant toujours annoncé vers le Real Madrid, le PSG aurait tout intérêt à se tourner vers Jadon Sancho en cas de vente de l’international français.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid souhaiterait vivement recruter Kylian Mbappé et mettrait plus que jamais la pression sur le PSG, puisque l’ancien phénomène de l’AS Monaco n’aura plus que deux ans de contrat dans la capitale en juin. Et si Leonardo venait à céder Mbappé au Real Madrid, quel profil devrait alors privilégier le directeur sportif du PSG pour le remplacer ?

Sancho a toutes les qualités

Depuis plusieurs mois, Jadon Sancho est annoncé comme l’une des pistes offensives à l’étude au PSG, et le jeune ailier anglais du Borussia Dortmund ferait parfaitement l’affaire. Vif, technique et adroit dans la finition, il pourrait donc faire oublier Kylian Mbappé. Néanmoins, pour rafler la mise avec Sancho, le PSG devra faire face à une très lourde concurrence sur le marché des transferts.